В Новосибирской области в ДТП погибли два человека

По предварительным данным, водитель автомобиля Tank 500 во время снегопада при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в Lada Largus

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло во время снегопада в Новосибирской области. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, в ДТП погибли два человека, четверо доставлены в больницу.

"6 декабря в 22:20 (18:20 мск - прим. ТАСС) на 966 км автодороги Р-254, на территории Татарского района, произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого два человека погибли и четверо пострадали", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Tank 500 во время снегопада при обгоне выехал на полосу встречного движения и врезался во встречную Lada Largus. Водитель Lada, мужчина 1957 года рождения, и его пассажирка, женщина 1953 года рождения, умерли на месте аварии. Водитель Tank 500, мужчина 1978 года рождения, и трое его пассажиров с травмами доставлены в больницу.