Число погибших в пожаре в ночном клубе в Гоа достигло 25

Среди них четверо туристов, сообщили в полиции штата

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Bikas Das

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в ночном клубе в штате Гоа в Индии возросло до 25, среди них как минимум 4 туристов. Об этом сообщил начальник полиции Алок Кумар.

"Подтверждена гибель 4 туристов и 14 работников клуба. Личности еще семерых устанавливаются", - приводит слова Кумара газета Times of India. Не менее 50 человек получили травмы.

ЧП произошло в ночном клубе под названием Birch by Romeo Lane в деревне Арпора в Северном Гоа в ночь на 7 декабря.

Проводится расследование. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона на кухне заведения.