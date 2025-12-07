В Ростовской области из-за атаки БПЛА 250 человек остались без света

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Повреждена вышка ЛЭП, 250 человек остались без электричества, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, ночью БПЛА уничтожили в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах. Пострадавших нет.

Слюсарь добавил, что вышка линии электропередачи в Шолоховском районе получила повреждения, из-за чего без электричества остались 250 жителей хутора Колундаевский. Отмечается, что восстановительные работы начнутся в светлое время суток.