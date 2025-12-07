В Красноярском крае шесть человек пострадали после опрокидывания машины в кювет

ЧП случилось в Уярском районе

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль съехал с трассы и перевернулся в кювет в Уярском районе Красноярского края. Как сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции, в ДТП пострадали шесть человек.

"Предварительно установлено, что сегодня в ночное время на 366 км автодороги "Саяны" неустановленный водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны поселка Камарчага в сторону поселка Нарва, допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП шесть человек получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы устанавливают, кто из пострадавших находился за рулем автомобиля.

Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Красноярском крае, которое может привести к образованию гололедицы на дорогах.