Xinhua: на северо-западе КНР в ДТП погибли девять человек

Еще семеро пострадали

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Девять человек погибли, семь пострадали в результате серии дорожно-транспортных происшествий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

По его информации, ДТП произошли 6 декабря в 22:00 по местному времени (17:00 по мск) на разных участках скоростной автомагистрали в городском уезде Усу округа Тачэн.

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.