В Белоруссии мужчина украл две тонны сала после увольнения

Похищенное мужчина спрятал на даче и собирался продать

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Мужчина украл две тонны сала у бывшего работодателя, чтобы отомстить за увольнение. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.

По данным ведомства, в милицию с заявлением о крупной краже товара обратился 25-летний предприниматель из Могилевского района.

"Установлено: со склада бизнесмена пропало две тонны сала <...> хищение совершил 22-летний приятель потерпевшего, который у него работал, но на днях был уволен. В отместку, под предлогом забрать личные вещи, фигурант проник на территорию и вывез брикеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как проинформировали в пресс-службе, похищенное мужчина спрятал на даче и собирался продать. Продукция возвращена законному владельцу, следователями возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную в крупном размере.