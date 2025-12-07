В Челябинске в ДТП с маршрутным такси пострадали четыре человека

ЧЕЛЯБИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Водитель маршрутного такси №129 совершил наезд на электробетонную опору в пределах Копейского шоссе в Челябинске. В результате ДТП травмы получили водитель и три пассажира, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

"Госавтоинспекция города Челябинска устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 7 декабря 2025 года около 9 часов утра возле дома 27а по Копейскому шоссе. <...> В результате дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения водитель и три пассажира маршрутного такси: женщина 1966 года рождения, мужчина 1969 года рождения и женщина 1953 года рождения", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси не справился с управлением, в результате чего произошла авария. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.