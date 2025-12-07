Суд приговорил к 3,2 года тюрьмы пособника террористов "Крокуса"

Фигуранту назначили наказание в виде лишения свободы на три года и два месяца, а также штраф в размере 20 тыс. рублей

"Крокус сити холл", 22 марта 2024 года © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пособнику террористов, напавших на концертный зал "Крокус сити холл", ужесточили приговор в Ингушетии, назначив ему наказание в виде лишения свободы на три года и два месяца, а также штрафа в размере 20 тыс. рублей по статье о хранении взрывчатки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"Весной Назрановский районный суд приговорил фигуранта дела о незаконном хранении взрывного устройства к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 20 тыс. рублей, а осенью прокуратура обжаловала в Верховном суде региона этот приговор, посчитав его слишком мягким. В итоге [ему] было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца, а также сохранена сумма штрафа", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что осенью прошлого года в доме осужденного прошли обыски, в результате которых были обнаружены боеприпасы, оружие и взрывное устройство. Также фигурант оказывал поддержку одному из членов преступной группировки, совершившей нападение на "Крокус сити холл".