Генконсул Фетисов: россияне не пострадали при пожаре в клубе Гоа

По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв газового баллона на кухне заведения

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 декабря. /ТАСС/. Российских граждан среди погибших и пострадавших при пожаре в ночном клубе в южном индийском штате Гоа нет. Об этом ТАСС заявил генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов.

"По данным полиции, иностранцев [среди погибших] нет", - сказал он. Все туристы были из Индии. Кроме того, он сообщил, что среди раненых, доставленных в больницы Гоа после пожара, также нет россиян.

"Мы находимся в постоянном контакте с властями Гоа, полицией штата и почетным консулом России в Гоа Варуном Альбукерком" - добавил Фетисов.

Ранее начальник полиции Гоа Алок Кумар сообщил, что в результате пожара в ночном клубе в Северном Гоа погибли 25 человек, не менее 50 получили ранения. Среди жертв были туристы и работники клуба.

ЧП произошло в ночном клубе под названием Birch by Romeo Lane в деревне Арпора в Северном Гоа в ночь на воскресенье.

Проводится расследование. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона на кухне заведения.