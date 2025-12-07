В Москве в частной клинике после операции умерла пациентка

Причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пациентка частной клиники в Москве умерла после операции, начата доследственная проверка, сообщает столичная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня утром в частной медицинской клинике в Скатертном переулке скончалась женщина 1982 года рождения, которой 6 декабря была проведена операция", - сказали в ведомстве.

Причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Начата доследственная проверка, ее результаты на контроле столичной прокуратуры.

В правоохранительных органах уточнили, что ЧП произошло в клинике пластической хирургии.