На Украине заявили о повреждении плотины Печенежского водохранилища

Автомобильное движение по ней прекратили

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения, автомобильное движение по ней прекращено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Печенежского поселкового совета Александр Гусаров.

"По состоянию на 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено", - написал он, добавив, что это связано с повреждением плотины.

Гусаров не сообщил, когда будет восстановлено движение.

Печенежское водохранилище расположено на реке Северский Донец. Введено в эксплуатацию в 1962 году, размеры водохранилища - 65 на 3 кв. км.