В Мытищах в ДТП с грузовиком погиб человек

Пострадали четверо, в том числе подросток

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. В Мытищах один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с грузовиком, сообщили ТАСС в ГУ МВД РФ по Московской области.

"Примерно в 13:45 мск на 35-м км автодороги А-104 произошло дорожно-транспортное происшествие", - сказали в ведомстве.

Жертвой ДТП стал один человек. Еще четверо получили травмы, среди них 15-летний подросток.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя легковыми автомобилями. На месте работают сотрудники ГИБДД.