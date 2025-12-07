В Херсонской области 68 населенных пунктов остались без света

Аварийное отключение произошло на территории Генического округа

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 7 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение отключилось в 68 населенных пунктах Генического округа Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в администрации губернатора.

"Произошло аварийное отключение на ПС 150/35 кВ. Без электроснабжения остаются 68 населенных пунктов Генического МО: 38 социально значимых объектов", - сказали в администрации.

Как передает корреспондент ТАСС, Геническ и Арабатская стрелка также оказались обесточены.