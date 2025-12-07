В Башкирии в ДТП с большегрузом погиб человек
16:12
обновлено 16:17
УФА, 7 декабря. /ТАСС/. Автомобиль ВАЗ-2112 и большегруз "Ман" столкнулись на трассе в Белорецком районе Башкирии. В результате ДТП погиб один человек, шестеро пострадали, в том числе пятеро детей, сообщили в Госавтоинспекции по региону.
ДТП произошло на 137-м км автодороги Уфа - Инзер - Белорецк. "В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте. Троих детей с различными травмами доставили в больницу. Женщину и еще двоих детей осматривают врачи на месте", - отмечается в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и других служб.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в медучреждение доставлены супруга погибшего водителя и пятеро детей в возрасте от трех месяцев до десяти лет.