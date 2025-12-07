В Электростали шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и автомобилем

Авария произошла в 17:10 мск на улице Корешкова

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. В Электростали шесть человек пострадали в результате ДТП, сообщает областной главк МВД РФ.

"По предварительной информации, водитель, управляя автобусом марки "Лиаз", совершил столкновение с легковым автомобилем марки Volvo. Четверо пассажиров автобуса, а также двое пассажиров легковушки, в том числе несовершеннолетний 2013 года рождения, обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в 17:10 мск на улице Корешкова. На месте продолжают работу сотрудники ГИБДД.