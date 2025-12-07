В Хитроу при распылении перцового газа во время ограбления пострадал 21 человек

Среди пострадавших есть трехлетняя девочка, сообщили в полиции

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Врачи оказали помощь 21 пострадавшему в результате инцидента в аэропорту Хитроу Лондона, где во время кражи чемодана на парковке был распылен перцовый газ. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Как уточнили в полиции, среди пострадавших трехлетняя девочка. Пять человек были доставлены в больницу для более тщательного осмотра. Их жизням ничего не угрожает.

"Как мы понимаем на текущий момент, группа из четырех мужчин украла у женщины чемодан, при этом они распылили в ее направлении вещество, которое, судя по всему, было перцовым газом. Это произошло внутри лифта на парковке, отчего пострадали те, кто был в лифте и возле него", - сообщил представитель Скотленд-Ярда Питер Стивенс.

Полиция ведет расследование инцидента. По подозрению в причастности к произошедшему задержан 31-летний мужчина.