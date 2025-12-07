В Красноярске произошел пожар на складах на площади 850 кв. м

Его локализовали, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Склады горят в Красноярске по адресу улица Солнечная, 12, пожар локализован на площади 850 кв. м, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"Пожар в боксе по адресу Солнечная, 12, горели стеллажи, также там находились автомобили. В 23:14 [по местному времени] локализация на площади 850 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю добавили, что горели стеллажи и четыре грузовых автомобиля, пострадавших нет.

Тушение возгорания продолжается.