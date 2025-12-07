В Москве сотрудник ГАИ на ходу остановил грузовик

Водитель потерял сознание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудник столичной Госавтоинспекции остановил движущийся грузовик с водителем без сознания и предотвратил ДТП. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что инспектор, находясь на маршруте патрулирования на улице Академика Скрябина, заметил грузовик, который двигался по встречной полосе. Полицейские попытались перекрыть путь большегрузу служебным автомобилем, но фура не остановилась. Оценив ситуацию, инспектор Павел Сметанин остановил служебную машину, открыл дверь движущегося грузовика и обнаружил, что водитель находится без сознания. Тогда правоохранитель поднялся в кабину и остановил фуру, написала Волк в своем Telegram-канале.

На место происшествия вызвали скорую помощь, однако водителя, которому стало плохо за рулем, спасти не удалось.