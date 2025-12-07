В Саратовской области в ДТП погибли три человека

Среди погибших ребенок, еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Автомобили Ford и BMW столкнулись вечером в воскресенье на дороге в Энгельсском районе Саратовской области. В результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, еще трое получили травмы, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

Сообщение о ДТП вблизи села Широкополье поступило в экстренные службы в 20:33 (19:33 мск).

"В результате ДТП погибли двое взрослых и ребенок. Троим пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией. На месте находится начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада", - написал Юрин.

На месте ДТП работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС.

По данным пресс-службы прокуратуры Саратовской области, водитель BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford. Для координации деятельности спасательных служб на место выехал и.о. прокурора города Энгельса Александр Осипов. По факту ДТП проводится проверка.