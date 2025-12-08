У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0

Эпицентр находился на глубине 15,4 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Подземный толчок магнитудой 6,0 зафиксирован рядом с Камчатским краем. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 211 км. <…> Магнитуда: 6,0", - говорится в сообщении.

По данным исследователей, эпицентр находился на глубине 15,4 км.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, подземный толчок, по инструментальным данным, ощущался в отдельных районах Петропавловска-Камчатского силой до двух баллов. Угроза цунами не объявлялась, жизнедеятельность населения не нарушена.