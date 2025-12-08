В пяти районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Повреждена опора ЛЭП

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба СЗО Росгвардии, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку дронов в пяти районах Ростовской области. Повреждена опора ЛЭП, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Силами ПВО ночью отражена атака БПЛА по северу Ростовской области - в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале. Из-за повреждений линий электропередачи в Чертковском районе остались без электричества село Маньково-Калитвенское и хутора Гусев и Марьяны. Электроснабжение поселка было восстановлено ночью, а ремонтные работы в хуторах планируют начать в светлое время суток, добавил Слюсарь.

Слюсарь уточнил, что в хуторе Ленина Миллеровского района повреждена крыша частного дома. Информацию о последствиях на земле уточняют.