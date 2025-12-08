В деле о теракте замглавы инспекции РЖД Мартьянова появился еще один фигурант

Он частично признал свою вину

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Еще один фигурант появился в уголовном деле бывшего заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО "РЖД" Юрия Мартьянова, который обвиняется в теракте в составе запрещенной организации "Артподготовка" (признана экстремистской) и частично признал вину.

Это отмечается в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Ходатайство о продлении срока содержания под стражей - удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Мартьянова Ю.А., Шарнева И.М. и Яковлева С.А.", - отмечается в судебном акте.

В конце ноября всем троим был продлен срок содержания под стражей Московским городским судом. О причстности обвиняемого Шарнева к делу ранее не сообщалось. Ему предьявлено обвинение по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (пособничество в теракте).

По делу также арестованы ведущий специалист инфраструктурной инспекции центра технического аудита РЖД Алексей Демченко, а также Дрофа В.А., Щепкин А.Г., Яковлев С.А.

Согласно материалам дела, Мартьянов, Щепкин и Яковлев обвиняются по ч. 2 п. "а" ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Дрофе предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (пособничество в теракте). Демченко, который до задержания работал ведущим специалистом инфраструктурной инспекции центра технического аудита ОАО "РЖД", предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической). Все пятеро находятся под стражей. Как сообщалось ранее, все арестованные - участники движения "Артподготовка".