На Курилах из-за землетрясения повреждено здание больницы

Устранение последствий находится на контроле прокуратуры

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Порыв отопительной трубы и другие повреждения зафиксированы в здании больницы в городе Северо-Курильске на острове Парамушир Сахалинской области после землетрясения. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Из-за подземных толчков произошел прорыв отопительной трубы в здании Северо-Курильской центральной районной больницы", - говорится в сообщении. На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале прокуратуры, запечатлены и другие повреждения, в частности, обрушившееся потолочное покрытие. Причинен ущерб мебели и оборудованию.

Прокурор района выехал на место происшествия, совершил объезд по территории поселка. Устранение последствий толчков в районной больнице находится на контроле прокуратуры.

Землетрясение у побережья Курильских островов было зарегистрировано утром 8 декабря, магнитуда составила 5,2. Эпицентр находился в 76 км юго-восточнее Северо-Курильска, на глубине 63 км. Толчки ощущались на Парамушире силой до четырех баллов.