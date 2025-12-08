Жителя Мурманской области осудили за содействие террористической деятельности

Его приговорили к восьми годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Суд в Мурманской области вынес приговор в отношении 21-летнего мужчины, обвиненного в содействии террористической деятельности. Злоумышленнику назначено наказание в виде востми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Собранные следственным отделом по городу Кандалакша СУ СК России по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 21-летнего жителя села Алакуртти. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). <…> Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, из них: 2 года в тюрьме, 6 лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в апреле 2024 года мужчина, находясь в Алакуртти, с помощью телефона отправил в сети "ВКонтакте" сообщение незнакомому пользователю. В тексте сообщения было побуждение совершить террористический акт на территории Мурманской области, а также угрозы физического воздействия к членам семьи в случае, если пользователь откажется выполнить требования. Получивший это сообщение обратился в правоохранительные органы. Преступление выявлено следователем СК при взаимодействии с сотрудниками ФСБ России. Проведен комплекс следственных действий, а также ряд экспертиз.

Приговор в отношении местного жителя вступил в законную силу.