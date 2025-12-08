В Челябинске коммерсанта осудили за махинации на 16,4 млн рублей

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет 6 месяцев

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Металлургический районный суд Челябинска признал задержанного сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области в сентябре 2024 года заместителя директора подрядной организации "Глобус" виновным в мошенничестве на 16,4 млн рублей при проведении дорожных работ и в даче взятки проверяющим. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет 6 месяцев, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

"Заместитель руководителя ООО ПКФ "Глобус" признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Судебной инстанцией путем частичного сложения наказаний он приговорен к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 628 тыс. рублей. Наказание виновный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ, уголовное дело было возбуждено и расследовано СУ СК России по Челябинской области.

В УСФБ рассказали, что фигурант с июля 2022 года по август 2023-го дал взятку бывшему начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения "Челябинскавтодор". Свыше 620 тыс. рублей он передал за общее покровительство и беспрепятственную приемку выполненных работ по государственному контракту на капитальный ремонт автомобильной дороги Кунашак - Усть-Багаряк. Помимо этого, коммерсант предоставил Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ложные сведения об объеме и стоимости проведенных работ и использованных материалов при ремонте дороги Чебаркуль - Мисяш - М-5. В результате бюджету Челябинской области был нанесен ущерб на сумму свыше 16,4 млн рублей.

Дело челябинских дорожников

В декабре 2024 года был арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко, задержанный сотрудниками ФСБ. Ему было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Позже в отношении него возбудили также дело о взятках при реализации государственных контрактов на сумму свыше 100 млн рублей.

Пресс-служба Мещанского районного суда Москвы в конце февраля сообщала, что бывший и действующий министры дорожного хозяйства региона (Микулик и Нечаев) арестованы по делу о растрате. Также нескольким арестованным руководителям крупнейших дорожных подрядных организаций, осуществляющим свою деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.

В правоохранительных органах 20 февраля ТАСС сообщили, что сотрудники силовых структур увезли в Москву задержанного по делу о растрате министра дорожного хозяйства Челябинской области Алексея Нечаева и нескольких задержанных руководителей подрядных организаций.

16 апреля в число новых фигурантов дела вошли действующий и бывший сотрудники министерства: первый замначальника правового управления и экс-директор крупнейшего дорожного подрядчика "Южуралавтобан".