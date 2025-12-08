Экс-главе отдела Ростехнадзора в Кузбассе дали восемь лет за взятку

Речь идет об Игоре Чернове

КЕМЕРОВО, 8 декабря. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Новокузнецка Кемеровской области приговорил бывшего начальника Новокузнецкого отдела Сибирского управления Ростехнадзора Игоря Чернова к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в виде автомобиля. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда. Также суд лишил его права заниматься определенными видами деятельности на 3 года и конфисковал у осужденного в доход государства 4 422 733 рубля, являющиеся стоимостью полученных услуг имущественного характера", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в 2018-2021 годах директор по производству коммерческого предприятия, действующего в интересах нескольких угольных шахт, предоставил в личное пользование Чернову служебный автомобиль Toyota Land Cruser 100 с персональным водителем, а также топливную карту. Преступная деятельность мужчины была выявлена и пресечена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с УФСБ России по Кемеровской области. В прокуратуре Кузбасса уточнили, что подсудимый вину в совершении преступления не признал.

Ранее в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что речь шла о "Распадской угольной компании". Тогда, по данным управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу, компания была оштрафована на 20 млн рублей за то, что один из ее топ-менеджеров от имени организации выдал незаконное денежное вознаграждение сотруднику местного отделения Ростехнадзора. В сентябре 2025 года суд приговорил бывшего директора по производству "Распадской угольной компании" Сергея Горбатова к штрафу в размере 3 млн рублей.