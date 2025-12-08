Из библиотеки в Бразилии похитили 13 гравюр Матисса и Портинари

Полиция страны ищет злоумышленников

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 декабря. /ТАСС/. Двое вооруженных злоумышленников проникли в библиотеку имени Марио де Андраде в центре Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии и похитили по меньшей мере 13 гравюр французского художника Анри Матисса и бразильского живописца Кандиду Портинари. Об этом в воскресенье сообщил портал G1.

"Выставленные работы застрахованы, на месте проведения выставки находились служба безопасности и система видеонаблюдения. Все материалы, которые могут быть полезны для расследования, в настоящий момент передаются в полицию", - приводит портал заявление Секретариата по культуре и творческой экономике страны.

По его информации, были похищены восемь гравюр Анри Матисса и пять гравюр Кандиду Портинари, которые были частью выставки "От книги к музею", проводимой совместно с Музеем современного искусства Сан-Паулу.

Правоохранительные органы установили личности подозреваемых, в настоящий момент полиция Бразилии занимается поиском злоумышленников.

Художник, скульптор и гравер Анри Матисс является одним из основателей течения фовистов. Автор картин "Танец", "Красные рыбы", "Мастерская художника" и др.

Кандиду Портинари известен как бразильский живописец и график, считается одним из крупнейших художников XX века, Автор картин, чаще всего посвященных жизни простых людей, таких как "Кофе" и серия "Беженцы".