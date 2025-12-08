ФСБ задержала в Ростовской области 21-летнего россиянина за госизмену

Он сотрудничал со Службой безопасности Украины

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ по подозрению в госизмене задержали в Ростовской области 21-летнего россиянина, сотрудничавшего со Службой безопасности Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб 2004 г. р., подозреваемого в совершении государственной измены, - сообщили в ЦОС. - Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, после чего дал добровольное согласие на конфиденциальное сотрудничество и оказание содействия СБУ в осуществлении деятельности, направленной против безопасности РФ". По заданию куратора он за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи.

Следственным отделом УФСБ по Ростовской области возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и 275 (государственная измена) УК РФ, которые предусматривают наказание до пожизненного лишения свободы.

Подозреваемый заключен под стражу.

"ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране и предупреждает, что за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ вплоть до пожизненного лишения свободы", - заявили в ЦОС.