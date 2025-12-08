На Урале в ДТП погиб человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. В ДТП на автодороге Екатеринбург - Реж - Алапаевск один человек погиб и пять пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Трагедия произошла сегодня утром на 111-м км автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск. По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ-425, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Газель, двигавшемся во встречном направлении. В результате столкновения один из пассажиров автомобиля УАЗ погиб на месте инцидента. Водитель и еще 4 пассажира доставлены в больницу для оказания помощи медиками", - говорится в сообщении.

На участке дороги организовано реверсивное движение.