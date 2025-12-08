Эксперт Игнатьев: на Украине электричество продолжат отключать до апреля

Глава совета местной ассоциации возобновляемой энергетики заявил, что к этому нужно привыкнуть

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Применение графиков отключения электроэнергии, которые сейчас вводятся на Украине ежедневно, может продлиться до начала апреля. Об этом заявил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

"К большому сожалению, мы должны привыкнуть к этим графикам отключений электроэнергии, которые будут достаточно длительными. Они продлятся всю зиму, а закончатся в лучшем случае где-то в начале апреля. То есть графики будут длительными и сложными", - приводит слова Игнатьева телеканал "Еспрессо".

Графики отключений ежедневно вводятся почти во всех регионах Украины с ноября, когда власти страны сообщили об очередном массовом повреждении объектов генерации и распределения электричества. В некоторые периоды света может не быть по 8-16 часов в сутки. В декабре компания Google сообщила, что "графики отключения света" второй год подряд стали самой популярной темой запросов среди украинцев.

До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13,13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой - для этого необходимо хотя бы 15 ГВт, а при пиковых нагрузках - до 18 ГВт.