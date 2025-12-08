В Тамбове изъяли более 150 тыс. поддельных электронных сигарет
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который хранил и сбывал немаркированные электронные сигареты, изъято более 150 тыс. поддельных сигарет, картриджи и жидкости для них почти на 127 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленник организовал канал поставки в регион из столицы крупных партий немаркированных электронных сигарет. Продукция ввозилась в Тамбов под видом мелких бытовых приборов. Чтобы легализовать товар фигурант изготавливал поддельные сопроводительные документы.
"По адресу проживания подозреваемого, в автомобилях и складских помещениях обнаружено более 150 тыс. немаркированных электронных сигарет, картриджи и жидкости для них, а также бухгалтерская документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Общая стоимость изъятого превышает 126,5 миллиона рублей", - написала волк в своем Telegram-канале.
Проведенное исследование подтвердило, что содержание никотина в электронных изделиях значительно превышает заявленное на упаковке.
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.