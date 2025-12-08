Коллегия судей разрешила завести дело на экс-председателя суда Ростова-на-Дону

По версии следствия, Елена Коблева создала преступную группу из судей, которая занималась получением взяток

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении председателя Советского суда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой за создание преступной группы, которая занималась получением взяток. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания коллегии.

"Высшая квалификационная коллегия решила дать согласие на возбуждение дела в отношении Коблевой по ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - зачитал решение коллегии Николай Тимошин.

Сама судья не пришла на заседание по неустановленным причинам, оно прошло в ее отсутствие.

По версии следствия, Коблева создала преступную группу из судей суда, которая занималась получением взяток. Ее считают причастной к нескольким эпизодам преступной деятельности. Например, за 50 тыс. рублей один из судей по делу об административном правонарушении назначил наказание в виде предупреждения за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или ее угрозе, за 100 тыс. рублей - ограничился штрафом за выезд на встречную полосу, хотя такое правонарушение грозит лишением прав. За 500 тыс. рублей судья назначил условный срок обвиняемому в краже рецидивисту, при этом 200 тыс. из этой суммы получила Коблева.

Адвокат заявил, что виновной она себя не считает, просил отказать в даче согласия на возбуждение дела. По его словам, вся деятельность Коблевой велась в рамках закона.

Аналогичные представления глава СК направил в отношении мирового судьи Советского судебного района районного суда Ростова-на-Дону в отставке Эльмиры Пономаревой и судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Наталии Цмакаловой. Ранее сообщалось о представлении в отношении судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону Артура Маслова. В соответствии с российским законодательством, возбудить уголовное дело в отношении судьи может только председатель СК РФ и только после согласия на это ВККС.