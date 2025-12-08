Сотрудника учебного заведения Крыма заочно осудили за призывы к экстремизму

Назар Трофимов заочно приговорен к трем годам шести месяцам колонии и объявлен в международный розыск

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудник кафедры одного из учебных заведений Республики Крым Назар Трофимов, который в интернете оскорблял русских и призывал их убивать, заочно приговорен к трем годам шести месяцам колонии и объявлен в международный розыск. Об этом журналистам сообщили в УФСБ по республике и городу Севастополю.

Следствие и суд установили, что житель Симферополя 1989 года рождения был активным участником украинских чатов в Telegram, в основе которых лежит публикация русофобских постов, в обсуждениях активно принимал участие и Трофимов. В отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).

"Фигурант скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.