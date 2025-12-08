В Варшаве арестовали трех украинцев со шпионским оборудованием

Задержанные заявили, что они направлялись в Литву

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Полиция арестовала в центре Варшавы трех граждан Украины, в автомобиле которых было обнаружено шпионское оборудование. Об этом сообщается на сайте полицейского управления центрального района Варшавы.

"Граждане Украины были не в состоянии объяснить, для каких целей им были нужны конфискованные полицией вещи. Когда им задавали уточняющие вопросы, они забывали английский язык и говорили, что не понимают, о чем их спрашивают", - сообщил телеканалу Polsat представитель управления Кацпер Войтечко.

По данным полиции, в числе прочего у задержанных были обнаружены антенны, используемые для хакерских атак, жесткие диски со шпионским ПО, роутеры, ноутбуки, видеокамеры и большое количество sim-карт. С помощью такой техники можно было подключиться к стратегическим информационным сетям, имеющим оборонное значение, считают полицейские эксперты.

Задержанные пояснили, что они направлялись в Литву и не собирались оставаться в Польше.

Полиция начала расследование. По решению Варшавского городского суда граждане Украины помещены под арест на три месяца.