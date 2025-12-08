В Подмосковье задержали предполагаемого пособника зарубежных телефонных мошенников

С помощью одного из изъятых устройств совершалось более тысячи звонков в сутки

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ задержали подозреваемого в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика, изъято два GSM-шлюза и более 600 sim-карт. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По предварительным данным, злоумышленнику в одном из мессенджеров поступило предложение о заработке. В его обязанности входило установление и поддержание работы оборудования, которое позволит зарубежным аферистам анонимно звонить с российских номеров", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что для организации каналов связи кураторы сняли на подставных лиц несколько квартир в городском округе Электросталь. Также дистанционно предоставили фигуранту технические устройства и sim-карты. Свою работу он начал в ноябре 2024 года. Терминалы мужчина периодически перемещал, чтобы усложнить их обнаружение.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. При обыске на съемных квартирах полицейские обнаружили два GSM-шлюза и более 600 sim-карт. Часть из них является доказательствами по 43 уголовным делам, возбужденным в различных регионах страны по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ", - добавила представитель ведомства.

По ее словам, с помощью одного из изъятых устройств совершалось более тысячи звонков в сутки. "За период работы терминала было использовано более 4,5 тысячи sim-карт", - подчеркнула она. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ). Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.