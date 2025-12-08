Смоленские таможенники пресекли контрабанду 20 тонн лосося под видом филе кур

Стоимость контрабандного товара составила 5,1 млн рублей

СМОЛЕНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о контрабанде более 20 тонн рыбной продукции под видом филе цыпленка возбудила таможня в Смоленске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе таможни региона.

"Смоленские таможенники пресекли контрабанду 20,8 тонн замороженной рыбной продукции семейства лососевых под видом замороженного филе цыпленка без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции для потребителя", - сообщили в таможне.

По данным пресс-службы, автомобиль с товаром остановили в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий при въезде с территории Белоруссии. Водитель предоставил сопроводительные документы, в которых говорилось, что из Белоруссии в Россию ввозится филе цыпленка, однако при досмотре оказалось, что там замороженные хребты лососевой рыбы. При этом ветеринарный сертификат и другие необходимые документы на продукцию отсутствовали.

По словам начальника смоленской таможни Николая Новикова, стоимость контрабандного товара составила 5,1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных товаров (по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.