В Петербурге вынесли приговор бизнесмену Кунису по делу о финансировании ФБК

Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Суд в Петербурге оштрафовал на 350 тыс. рублей местного предпринимателя, сооснователя и управляющего сервиса доставки продуктов iGooods Григория Куниса за финансирование признанного в России экстремистским Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Григория Куниса, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей. Учитывая срок содержания под стражей, суд смягчил штраф до 350 000 рублей. Кунис освобожден из-под стражи в зале суда немедленно", - говорится в сообщении.

Об аресте Куниса ТАСС сообщал в июле. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном. Как установило следствие, с августа 2021 года по февраль 2022-го фигурант, осознавая, что ФБК уже ликвидирован в связи с осуществлением экстремистской деятельности, совершил семь ежемесячных онлайн-переводов данной организации по 500 рублей (всего - 3,5 тыс. рублей).

Кунис известен как экс-издатель газеты "Мой район" (с 2003 по 2014 год), а также сооснователь и управляющий сервиса iGooods (существует с 2015 года и занимается доставкой продуктов из магазинов "Лента", "Ашан", Metro, "Вкусвилл" и других). Кроме того, ранее Кунис выступал координатором общественного движения "Бессмертный полк" в Петербурге.