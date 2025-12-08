В Рязанской области задержали подозреваемого в ДТП с двумя погибшими

По данным следствия, в момент аварии водитель находился в состоянии опьянения

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мужчину, подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибли мужчина и девочка-подросток, задержали в Рязанской области. В момент ДТП водитель находился в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Подозреваемый задержан, по уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также сбор и закрепление доказательств. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 7 декабря 37-летний водитель, управляя легковым автомобилем, не имея права управления транспортными средствами и находясь в состоянии алкогольного опьянения, на одной из автомобильных дорог общего пользования Кадомского района Рязанской области совершил наезд на девочку 2014 года рождения, и ее отца 1980 года рождения, двигавшихся во встречном направлении по обочине проезжей части. Потерпевшие в результате дорожно-транспортного происшествия погибли.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, по факту аварии органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ, ход и результаты которого взяты на контроль.