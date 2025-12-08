В Красноярске будут судить бизнесмена за уход от налогов на 279 млн рублей

Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Экс-директор красноярской компании, торгующей пивом, предстанет перед судом по обвинению в уклонении от налогов на 279 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"В Красноярске завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора коммерческой организации в уклонении от уплаты налогов на сумму более 279 млн рублей", - сообщили в ведомстве, добавив, что речь идет о коммерческой организации, специализирующейся на продаже пивной продукции. В ГСУ СК не называют фамилию обвиняемого.

По словам собеседника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об Алексее Дранишникове, руководившем компанией "Основа". По версии следствия, с июля 2019-го по март 2021 года обвиняемый не включал в налоговые декларации о дополнительных объемах проданного пива, что привело к недоплате налога на добавленную стоимость и акцизов на сумму более 279 млн рублей. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.