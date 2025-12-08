Двум жителям Перми вынесли приговор за совершенное 15 лет назад убийство

Их приговорили к 9 и 10 годам колонии

ПЕРМЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Двух жителей Перми приговорили к 9 и 10 годам колонии за убийство, совершенное 15 лет назад, когда один из них еще был несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

"Доказательства, собранные следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двоих жителей Перми, одному из которых на момент совершения преступления было 17 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений)", - сообщили в управлении СК.

По данным следствия, в ночь с 8 на 9 марта 2010 года в Дзержинском районе Перми компания молодых людей распивала спиртные напитки. Мимо них проходил 20-летний местный житель. Один из компании побежал за ним и попросил сигарету. Однако, получив отказ, он начал избивать молодого человека. К нему также присоединился второй подсудимый, которому на тот момент было 17 лет. В результате избитый мужчина умер на месте, а виновные скрылись.

Как пояснили в СК, первоначально доказать причастность осужденных к совершению убийства не удалось. Только в 2025 году уголовное дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СК России. Следователи и следователи-криминалисты повторно изучили все материалы дела, провели комплекс дополнительных следственных действий. Также показания дали свидетели, которые ранее опасались рассказывать о случившемся, но теперь подробно рассказали об обстоятельствах трагедии и указали на лиц, совершивших убийство.

Суд признал двух мужчин виновными в убийстве и назначил одному из них, не достигшему на момент совершения преступления совершеннолетия, наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в колонии общего режима, а второму - в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.