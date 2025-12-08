Под Тверью загорелся ангар на площади 1,1 тыс. кв. м

Информация о пострадавших не поступала

ТВЕРЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Металлический ангар загорелся в Тверской области на площади 1,1 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Загорелся складской металлический ангар. Пожар уже локализован на 1,1 тыс. кв. м", - сообщили в ведомстве.

На месте работают 28 сотрудников и 6 единиц техники, информация о пострадавших не поступала. Ранее в ведомстве сообщали, что спасатели ликвидируют пожар в населенном пункте Дубровки Калининского муниципального округа.

Как сообщили в пресс-службе, в 11:50 мск объявлена ликвидация открытого горения.

Позднее в ведомстве сообщили о ликвидации возгорания.

"В 12:34 мск объявлена полная ликвидация. На месте работали отделения 3, 72 и специализированной ПСЧ. Причину устанавливают дознаватели МЧС Тверской области", - говорится в сообщении.

