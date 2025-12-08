Расследование дел экс-советника мэра и экс-вице-мэра Красноярска завершилось

Артура Арутюняна и Юрия Савина обвиняют в превышении должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Расследование уголовных дел в отношении бывшего советника главы Красноярска Артура Арутюняна, экс-вице-мэра - руководителя департамента горхозяйства Юрия Савина и бывшего руководителя муниципальной управляющей компании "Красноярская" Владимира Круглянина завершено. Все они обвиняются в превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"Завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего советника главы города Красноярска, бывшего заместителя главы города - руководителя департамента городского хозяйства администрации города Красноярска и бывшего исполняющего обязанности директора муниципального предприятия "Муниципальная управляющая компания Красноярская". В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. "г", "е" ч. 3 ст. 286, п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц, из иной личной заинтересованности)", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в сентябре 2023 года на сайте электронной торговой площадки было размещено извещение и документация о проведении аукциона по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений на улице Технологическая в Красноярске. Для участия в аукционе поступили заявки от компаний "Асфальтобетонный завод" и компании "УСК "Сибиряк". По результатам аукционов победителем признан был завод. Муниципальное предприятие "МУК Красноярская" с заводом заключило два договора купли-продажи недвижимого имущества стоимостью более 4,5 млн рублей, покупателем была произведена оплата. В конце ноября - декабре 2023 года Арутюнян дал незаконное указание расторгнуть договоры купли-продажи, Савин и Круглянин выполнили это поручение.

Экс-советник находится под стражей в СИЗО. Двум другим фигурантам избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Уголовные дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительных заключений и последующего направления в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение дел осуществлялось УФСБ по краю.

Владислав Логинов, бывший мэром Красноярска в 2022-2025 годы, арестован по другому уголовному делу, он обвиняется в получении взятки на сумму более чем 180 млн рублей.