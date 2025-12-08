В Соболевском проезде в Москве из-за ДТП задерживались трамваи

Маршрут был временно изменен

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Трамваи №23, 27 и 30 следовали с задержками из-за ДТП на путях в Соболевском проезде в Москве. Об этом сообщатся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Соболевском проезде (в районе остановки "Коптевский рынок") из-за ДТП на путях задерживаются трамваи №23, 27 и 30", - говорится в публикации.

Маршрут был временно изменен. Позднее сообщили о восстановлении движения трамваев.

"Восстановлено движение трамваев в Соболевском проезде", - говорится в публикации.

В новость были внесены изменения (13:00 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.