В Ленинградской области задержали мужчину за истязание несовершеннолетних

Задержанный систематически наносил побои малолетним детям своей жены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Ленинградской области, который подозревается в истязании двух малолетних детей своей жены. Мужчина задержан, сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.

"По данным следствия, подозреваемый умышленно, с целью причинения физических и психических страданий, систематически наносил побои малолетним детям своей супруги 2023 и 2024 годов рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по п. "а" и "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух и более несовершеннолетних). Расследованием занимается Кингисеппский межрайонный следственный отдел СК. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, следствие направило в суд ходатайство о заключении фигуранта под стражу.