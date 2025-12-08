ВККС разрешила завести дела на пятерых судей из Ростова-на-Дону

Их обвиняют в получении взяток

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину согласие на возбуждение уголовных дел в отношении четырех отставных и одного действующего судей из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Высшая квалификационная коллегия судей решила дать согласие на возбуждение дела в отношении судьи Советского суда Ростова-на-Дону Цмакаловой по ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - зачитал решение коллегии Николай Тимошин.

Ранее аналогичные согласия коллегия дала в отношении председателя того же суда в отставке Елены Коблевой, отставных судей Эльмиры Пономаревой и Олега Батальщикова, а также действующего мирового судьи Артура Маслова.

По версии следствия, Коблева создала преступную группу из судей, которая занималась получением взяток. Ее считают причастной к нескольким эпизодам преступной деятельности.

Например, за 50 тыс. рублей один из судей по делу об административном правонарушении назначил наказание в виде предупреждения за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или ее угрозе. За 100 тыс. - ограничился штрафом за выезд на встречную полосу, хотя такое правонарушение грозит лишением прав. За 500 тыс. рублей судья назначил условный срок обвиняемому в краже рецидивисту. При этом 200 тыс. из этой суммы получила Коблева.

В соответствии с российским законодательством, возбудить уголовное дело в отношении судьи может только председатель СК РФ и только после получения согласия на это ВККС.