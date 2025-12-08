Экс-вице-губернатору Кубани продлили арест по делу о хищении средств для СВО

Речь идет об Александре Власове

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Власову, его арест по делу, связанному с хищением в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации, продлен до 28 февраля. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Срок меры продлен до 28.02.2026", - говорится в заявлении пресс-службы.

Сообщалось, что Власов находится в статусе обвиняемого, ему инкриминируют злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), и мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), где Власову отведена роль организатора (ч. 3 ст. 33 УК РФ).

В сентябре в правоохранительных органах региона сообщали, что ушедший в отставку с поста вице-губернатора Краснодарского края в связи с желанием отправиться на СВО Александр Власов был задержан по подозрению в хищении в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения нужд участников специальной военной операции. По данным администрации Краснодарского края, с 29 сентября он был освобожден от должности.

Власов стал заместителем главы региона и атаманом Кубанского казачьего войска в 2020 году. Он курировал департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края, министерство физической культуры и спорта региона, управление по мобилизационной работе.