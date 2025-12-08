В районе 43-го км МКАД затруднено движение из-за ДТП

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Движение на внутренней стороне 43-го км МКАД затруднено из-за ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 43-го км МКАД (в районе д. Дудкино) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в публикации.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2,5 км.