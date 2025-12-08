ТАСС: двое осужденных по делу об убийстве журналиста Бентли не признали вину

Суд приговорил обвиняемых к срокам от 1,5 до 12 лет

ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Двое из четырех осужденных по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли в ДНР в 2024 году не признали вину, сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами дела.

"Виталий Вансяцкий признал вину в превышении должностных полномочий, повлекших смерть. Владимир Бажин частично признал вину в укрывательстве особо тяжкого преступления. Остальные подсудимые вину не признают. Все отрицают вину в части надругательства над телом умершего (ст. 244 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

В понедельник Донецкий гарнизонный военный суд признал Виталия Вансяцкого, Андрея Иорданова, Владислава Агальцева виновными по ч. 5 ст. 286 УК РФ, Иорданов также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ. Владимир Бажин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ. Суд приговорил Вансяцкого и Иорданова к 12 годам колонии каждого, Агальцева - к 11 годам колонии, Бажина - к 1 году 6 месяцам лишения свободы.