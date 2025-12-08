EFE: на Тенерифе из-за сильного прибоя погибли четыре человека

Еще один пропал без вести

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 8 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли после того, как их унесло сильным прибоем на испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова). Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, инцидент произошел вечером днем ранее на юге острова. Из-за сильного прибоя людей унесло волнами в воду. Спасатели нашли трех погибших, еще одна женщина была госпитализирована, однако впоследствии умерла. Ведется поиск одного пропавшего без вести.

По версии газеты El Periodico, все погибшие были туристами. Среди них - гражданин Италии и гражданин Словакии.