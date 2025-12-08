Вдова Бентли примет решение об обжаловании приговора после консультаций

Она сообщила, что собирается заняться поиском останков мужа

ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Вдова убитого журналиста Рассела Бентли Людмила примет решение об обжаловании вынесенного в понедельник приговора суда после консультаций с адвокатом.

"Мы это будем с ним (адвокатом - прим. ТАСС) обсуждать, дополнительно сообщим, - сказала журналистам Бентли после оглашения приговора. - Я хочу посмотреть, что будет прописано [в приговоре], то есть в течение, скольких там дней сегодня говорил [судья], будет мне выдана копия приговора, я ознакомлюсь с ней и буду дополнительно уже комментировать".

Она добавила, что собирается заняться поиском останков мужа.

В понедельник Донецкий гарнизонный военный суд признал фигурантов дела об убийстве в Донецке журналиста Рассела Бентли в 2024 году Виталия Вансяцкого, Андрея Иорданова, Владислава Агальцева виновными по ч. 5 ст. 286 УК РФ, Иорданов также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ. Владимир Бажин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ. Суд приговорил Вансяцкого и Иорданова к 12 годам колонии каждого, Агальцева - к 11 годам колонии, Бажина - к 1 году 6 месяцам лишения свободы.